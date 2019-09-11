القاهرة 11 محرم 1441هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسعُقد اليوم بمقر المجلس العربي للطفولة والتنمية بالقاهرة، اللقاء التنسيقي المشترك بين المجلس القومي للطفولة والأمومة بمصر والمجلس العربي للطفولة والتنمية ومكتب منظمة اليونيسف في مصر، لمناقشة آليات دعم مجموعة عمل السياسات لتنمية الطفولة المبكرة، والتي تستهدف إعداد استراتيجية قومية شاملة للتنمية في مرحلة الطفولة المبكرة في مصر.واتفق المشاركون في الاجتماع على حزمة التدريبات التي سيتم تنفيذها مستقبلا، وتحليل الوضع الراهن، وإعداد الاستراتيجية، مع وضع معايير حديثة ترتبط بالمتغيرات الراهنة وتكون ذات فعالية وكفاءة وتصب في المصلحة الفضلى للطفل، كما سيتم العمل على محور الإعلام من خلال المرصد الإعلامي لحقوق الطفل وبما يساعد الأسر على وجود المعلومة الصحيحة في جميع المجالات الحقوقية والغذائية والصحية والتربوية.وأشار أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية الدكتور حسن البيلاوي، إلى أهمية مرحلة الطفولة المبكرة من حياة الطفل، والتي لابد وأن يتم تنمية مهاراته وقدراته في هذا التوقيت الدقيق من عمره، مضيفًا أن المجلس العربي للطفولة والتنمية يعتمد على إطار فكري ومنهجي في إطار تطبيق نموذجه "تربية الأمل" والذي يقوم على تهيئة وتمكين الطفل العربي من المستقبل ودخول عصر المعرفة والثورة الصناعية الرابعة، ارتكازا على التقدم الهائل في تكنولوجيا الاتصالات، وبما يهدف إلى بناء الأمل لدى الطفل من خلال تنمية وعي عقلاني مستنير يطلق طاقاته في التفكير الناقد والابداع، وإكسابه مهارات القرن الحادي والعشرين.// انتهى //00:29ت م0300