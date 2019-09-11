نجران 11 محرم 1441 هـ الموافق 10 سبتمبر 2019 م واسنفذت الغرفة التجارية الصناعية بنجران اليوم، دورتها المجتمعية المجانية "رياضة الدماغ لذوي الإعاقة"، وذلك بقاعة الحمرور بمقر الغرفة الرئيسي.وتأتي هذه الدورة ضمن الدورات والبرامج المجتمعية التي تنظمها وتنفذها غرفة نجران وتستهدف سيدات المجتمع المهتمات بالتعامل مع ذوي الإعاقة بالطرق العلمية المثلى والسليمة .واشتملت الدورة التي قدمتها المدربة مريم محمد آل هتيلة ، بحضور 83 متدربة ،عدداً من المحاور منها، تمهيد ومدخل إلى الرياضة الدماغية، وكيفية توظيف الرياضة الدماغية في الميدان التربوي لذوي الإعاقة، ومفهوم الرياضة الدماغية، والأسس النظرية لرياضة الدماغ، وأبعاد الرياضة الدماغية، وفلسفة الرياضة الدماغية، وتمارين الرياضة الدماغية، إضافة لعرض دراسات علمية تتناول رياضة الدماغ، وتدريبات عملية على الرياضة الدماغية.// انتهى //01:10ت م0304