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الأربعاء 1441/1/12 هـ الموافق 2019/09/11 م واس
الرياض 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الديوان الملكي: المملكة تعلن عن إدانتها ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي
فيصل بن بندر يستقبل عددًا من أصحاب الفضيلة والمسؤولين بالرياض
«سند محمد بن سلمان»: عطاء مبادرة الزواج يتجاوز 395 مليون ريال
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض أبرز المتغيرات الاقتصادية العالمية
رئيس مجلس الغرف السعودية يرأس وفد رجال الأعمال السعوديين لجمهورتي صربيا وبلغاريا
مدير عام تعليم الرياض يقدم التعازي لذوي الطالب الفقيد
وزير الخارجية: القضية الفلسطينية قضية المملكة الأولى.. وعلى المجتمع الدولي إيقاف اعتداءات ميليشيا الحوثي
أبو الغيط: تضامن عربي كامل مع مصر والسودان في حماية أمنهما المائي
وزراء الخارجية العرب يدينون تصريحات نتنياهو بضم أراضي من الضفة الغربية المحتلة لإسرائيل
ندوة في الأمم المتحدة تعرض ورقة عمل حول تطابق منهجية تنظيم داعش الإرهابي وميليشا الحوثي
مجلس الوزراء السوداني يحدد 10 أولويات لتنفيذها في 6 أشهر
وزير الخارجية العراقي: مجلس الجامعة العربية أكد ضرورة عدم توقف إمدادات الطاقة بالخليج وحمايتها
لجنة وزارية عربية تندد بدعم إيران لعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية تجاه أراضي المملكة والمدن الآهلة بالسكان
جونسون يتعهد بالدفع من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد تعليق البرلمان
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