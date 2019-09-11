الرياض 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الديوان الملكي: المملكة تعلن عن إدانتها ورفضها القاطع لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيليفيصل بن بندر يستقبل عددًا من أصحاب الفضيلة والمسؤولين بالرياض«سند محمد بن سلمان»: عطاء مبادرة الزواج يتجاوز 395 مليون ريالمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يستعرض أبرز المتغيرات الاقتصادية العالميةرئيس مجلس الغرف السعودية يرأس وفد رجال الأعمال السعوديين لجمهورتي صربيا وبلغاريامدير عام تعليم الرياض يقدم التعازي لذوي الطالب الفقيدوزير الخارجية: القضية الفلسطينية قضية المملكة الأولى.. وعلى المجتمع الدولي إيقاف اعتداءات ميليشيا الحوثيأبو الغيط: تضامن عربي كامل مع مصر والسودان في حماية أمنهما المائيوزراء الخارجية العرب يدينون تصريحات نتنياهو بضم أراضي من الضفة الغربية المحتلة لإسرائيلندوة في الأمم المتحدة تعرض ورقة عمل حول تطابق منهجية تنظيم داعش الإرهابي وميليشا الحوثيمجلس الوزراء السوداني يحدد 10 أولويات لتنفيذها في 6 أشهروزير الخارجية العراقي: مجلس الجامعة العربية أكد ضرورة عدم توقف إمدادات الطاقة بالخليج وحمايتهالجنة وزارية عربية تندد بدعم إيران لعمليات إطلاق الصواريخ الباليستية تجاه أراضي المملكة والمدن الآهلة بالسكانجونسون يتعهد بالدفع من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد تعليق البرلمان// يتبع //06:38ت م0003