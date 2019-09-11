إسلام آباد 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسأكد وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي التزام بلاده بدعم الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.وأوضح قريشي في تصريحات صحفية أدلى بها بجنيف عقب مشاركته الليلة الماضية في اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن باكستان تؤمن في التعايش السلمي وحل الخلافات عبر الحوار ودعم أي جهود تهدف إلى ضمان الأمن الدائم في المنطقة.وحث قريشي المجتمع الدولي على أداء دور فعّال لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة، والحد من تصاعد التوتر بين باكستان والهند على خلفية نزاع كشمير.وأضاف أن باكستان تحتفظ بحق الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ودعم القضية الكشميرية والوقوف مع الشعب الكشميري لحل القضية الكشميرية وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.// انتهى //10:34ت م0039