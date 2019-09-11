العارضة 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واساستهل 75 طالباً مطلع هذا الأسبوع، الدراسة في حلقات المجمع القرآني التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية, بمحافظة العارضة للعام الدراسي الجديد، وذلك بجامع منصور الراجحي بالمحافظة.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المكلف يحيى بن حسين اللغبي، أن الدراسة في المجمع القرآني تتضمن حلقات تحفيظ القرآن الكريم لمختلف المراحل الدراسية, والجامعية والكبار، إلى جانب حلقات تصحيح التلاوة للكبار، وذلك بمشاركة كادر تعليمي وإشرافي متميز.وأثنى اللغبي على اهتمام الطلاب وحرصهم الكبير على الالتحاق بالمجمع القرآني الذي يُعدّ إضافة مميزة للمجمعات القرآنية التابعة للجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالعارضة، مشيرًا إلى أن المجمع مستمرٌ في استقبال الطلاب للانضمام إلى حلقاته، متمنياً التوفيق للطلاب والمعلمين.// انتهى //10:39ت م0040