الجزائر 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسأوقفت قوات الجيش الجزائري في كل من خنشلة والطارف، عنصري دعم للجماعات الإرهابية.وأضاف بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، أن قوات الجيش بمحافظة باتنة، دمرت ستة مخابئ للإرهابيين تحوي مواد تستعمل في صناعة المتفجرات ومخبأ آخر بمحافظة سكيكدة يضم ورشة لصناعة القنابل ويحوي سبع قنابل تقليدية الصنع.كما أوقفت قوات حرس السواحل بمحافظة تلمسان 4 مهاجرين غير شرعيين.// انتهى //11:58ت م0061