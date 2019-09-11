مسقط 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسبدأت اليوم أعمال الاجتماع العشرين لأصحاب السعادة وكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة العمانية مسقط ويستمر يومين.وناقش الاجتماع الموضوعات المطروحة للبحث والدراسة خاصة ما يتعلق بإعداد إطار عام لتنفيذ الندوات والمؤتمرات ووضع معايير لتنفيذ حلقات عمل وبرامج للتعريف بقرارات العمل المشترك.واستعرض الاجتماع خطة التدريب للعام القادم 2020 وتقرير متابعة الخطة الاستراتيجية للتدريب وبعض محاضر لجنة التدريب والتطوير والرقابة الشاملة المشتركة وما يتصل بتطوير الجانب الإعلامي للدواوين ونتائج المسابقة الرابعة لمجلس التعاون للبحوث والدراسات في مجال الرقابة والمحاسبة وما يخص إعداد مشروع جدول أعمال الاجتماع القادم لأصحاب المعالي رؤساء الدواوين الذي ستستضيفه السلطنة في شهر أكتوبر القادم.// انتهى //12:32ت م0066