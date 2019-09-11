بيشة 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسقدّم أستاذ علم الحشرات المساعد بكلية العلوم في جامعة بيشة الدكتور فهد بن محمد عبدالجليل اليوم محاضرة بعنوان " سوسة النخيل -الوقاية والمكافحة ", وذلك ضمن فعاليات وبرامج مهرجان "صفري بيشة 1441".وأوضح الدكتور عبدالجليل أن الهند هي الموطن الأصلي لآفة سوسة النخيل, حيث اكتشفت أول إصابة بها في مدينة رأس الخيمة بالإمارات العربية المتحدة, وفي الدوحة بقطر عام 1985 وفي المملكة العربية السعودية ظهرت في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية في بداية عام 1987, وفي دولة الكويت عام 1993ظهرت الإصابة في العاصمة الكويت, وفي نفس العام سجلت في البريمي ومحضة بسلطنة عمان وظهرت في البحرين عام 1995 ثم انتشرت بعد ذلك في المناطق المختلفة وأصبحت أخطر آفة تهدد النخيل في المملكة وباقي دول الخليج العربي الأخرى و منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, مشيراً إلى أن سوسة النخيل الحمراء تعرف بأنها من أخطر الآفات الحشرية التي تهاجم النخيل بالمملكة العربية السعودية وكثير من دول العالم مثل باكستان ، وإندونيسيا ، والفلبين ، وبورما ، وسيريلانكا ، وتايلند ، والعراق, والبحرين ، والإمارات العربية المتحدة, والكويت ، وقطر ، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية ، والمملكة الأردنية الهاشمية ، وإسبانيا ، وإيران ، واليابان وغيرها.وناقش خلال المحاضرة مراحل تطور لسوسة النخيل , وطرق اكتشاف الإصابة المبكرة بسوسة النخيل, وأعراض الإصابة بهذه الآفة, والعوامل المساعدة على سرعة انتشار الإصابة بسوسة النخيل, والمكافحة المتكاملة لسوسة النخيل.// انتهى //14:32ت م0143