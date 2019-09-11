مكة المكرمة 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسأجرى قسم المختبر بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة خلال العام الماضي 1440هـ (2,231,459) فحصاً مخبرياً لمرضى ومراجعي المستشفى وذلك لمختلف أنواع التحاليل الطبية، ويأتي ذلك تواصلاً للجهود المبذولة لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى بجودة وكفاءة عالية.حيث نفذ قسم المختبر ( 937,992 ) فحصا مخبريا للمرضى المنومين في الأقسام الداخلية ، في حين تم إجراء ( 695,472 ) فحصا مخبريا لمرضى الطوارئ ، أما قسم العيادات الخارجية فقد بلغ عدد الفحوصات التي أجريت للمرضى ( 597,995 ) فحصا مخبريا.وشملت الفحوصات المخبرية، تحاليل كيمياء الدم ، وتحاليل أمراض الدم ، و تحاليل الفيروسات ، وتحاليل البكتريا ، وتحاليل تشريح الأنسجة ، وخدمات نقل الدم، وغيرها من أنواع التحاليل .كما نفذ قسم المختبر في العام الماضي ( 4 ) حملات تبرع بالدم حيث بلغ عدد المتبرعين بالدم ( 2,359 ) متبرعا.// انتهى //14:34ت م0144