ينبع 12محرم 1441هـ الموافق 11سبتمبر 2019م واسدشن وكيل محافظ ينبع بندر خالد الحربي ، اليوم ، ورشة عمل ( احتياج محافظة ينبع من الجمعيات الأهلية ) التي ينظمها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة بالتعاون مع الجامعة الإسلامية، وذلك بحضور نائب مدير فرع وزارة الشئون الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة فالح بن حجي العنزي وذلك بقاعة الاجتماعات بغرفة ينبع .وتهدف الورشة إلى تعزيز العمل الاجتماعي وتحديد احتياجات محافظة ينبع من الجمعيات الأهلية تحت مظلة ما يشهده العمل الاجتماعي التطوعي المؤسسي في المملكة من تقدم كبير في مختلف المجالات كماً ونوعاً، في إطار رؤية المملكة 2030 ، إضافة إلى التعريف بالجمعيات الأهلية باعتبارها جمعيات غير هادفة للربح وإيجاد منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي في مجالات البر والتكافل والخدمات العامة والرعاية والديني والثقافي والصحي والبيئي والتوعي وغيرها، إلى جانب حصر الاحتياج المستقبلي من الجمعيات الأهلية وتصنيفها لسد الاحتياج بمنطقة المدينة المنورة والتوصل إلى أفضل النماذج والممارسات عن الجمعيات الأهلية وتقديم تصور مقترح عن حاجة منطقة المدينة المنورة من الجمعيات الأهلية .وتناول المحور الأول في الورشة المجالات التربوية والاجتماعية والمراحل العمرية ، فيما تناول المحور الثاني المجالات الصحية والترفيهية والسياحية والإعلامية والبيئية ، كما تناول المحول الثالث المجالات الوقفية والمالية والتقنية والمهنية وريادة الأعمال .// انتهى //14:39ت م0147