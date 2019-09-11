بيش 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسالتقى محافظ بيش حسن بن عبدالله أبو شرحة ، بمكتبه في مقر المحافظة اليوم , مدير فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان المهندس حسن السهيمي ، بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس رمزي بن هادي دغريري وعدد من منسوبي فرع وزارة الإسكان بجازان.وجرى خلال اللقاء مناقشة متطلبات المحافظة من خدمات وزارة الإسكان وسبل تعزيز وتسهيل الأعمال والخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين بالمحافظة والمراكز التابعة لها ، بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة لتوفير الدعم والمنتجات المختلفة من وزارة الإسكان لجميع فئات المجتمع.ووقف محافظ بيش مع مدير فرع وزارة الإسكان بجازان ورئيس بلدية محافظة بيش على عدد من مشاريع وزارة الإسكان بالمحافظة، مشيرًا إلى أن هذه الجولة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، على تقديم أفضل الخدمات لأهالي المحافظة وتذليل المعوقات كافة التي قد تعترض أي مشروع لخدمة المحافظة، في ظل الدعم والرعاية التي توليها قيادتنا الحكيمة.كما قدم محافظ بيش شكره لمدير فرع وزارة الإسكان ومرافقيه على زيارتهم ومتابعة أعمال الإسكان بالمحافظة.من جهته قدم المهندس حسن السهيمي شكره لمحافظ بيش، على ما وجده من استعداد وتعاون وتنسيق حيال تنفيذ مشاريع الإسكان بالمحافظة، منوهًا بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة الإسكان وحرصها على استكمال كافة برامجها، لكي يستفيد منها جميع أبناء الوطن الغالي.// انتهى //15:54ت م0198