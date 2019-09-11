القاهرة 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسكشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لتبلغ نحو 863ر3 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي، مسجلاً زيادة قدرها 3ر409 مليار جنيه بمعدل 8ر11% خلال العام المالي (2018 - 2019).وأرجع البنك المركزي في تقريره الصادر اليوم، الزيادة المحققة في السيولة المحلية إلى ارتفاع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، بمقدار 5ر425 مليار جنيه أي بمعدل 5ر13% خلال العام المالي 2018/2019 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 4ر365 مليار جنيه بمعدل 6ر10%.وأشار التقرير إلى أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 5ر228 مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلي بمقدار 3ر66 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 8ر1 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 8ر 68 مليار جنيه.ولفت الانتباه إلى أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 3ر306 مليار جنيه بمعدل 6ر11% والمعروض النقدي بمقدار 103 مليارات جنيه بمعدل 6ر12%، مرجعًا الزيادة في أشباه النقود إلى ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 6ر308 مليار جنيه بمعدل 1ر16%.وأفاد التقرير بأن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 6ر54 مليار جنيه أي بمعدل 3ر14%، وارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 4ر48 مليار جنيه بمعدل 11%.// انتهى //15:56ت م0200