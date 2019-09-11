البدائع 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسرأس محافظ البدائع ‏عبد الرحمن بن عبد الكريم ‏السديس بمقر المحافظة اليوم الاجتماع السنوي الـ 24 لمدراء ورؤساء الإدارات الحكومية بالمحافظة .وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المتضمن الاستعداد لإقامة اي نشاط بالمحافظة وتطوير مستوى الخدمة للمواطن وقياس مدى رضاه ، والاستعداد للاحتفاء باليوم الوطني ، وقد اتخذ الاجتماع التوصيات التي تخدم المواطن والمحافظة والمراكز التابعة لها .وعبر محافظ البدائع عن شكره وتقديره لولاة الأمر على ما حظيت به المحافظة من معطيات ومشاريع تنموية كغيرها من محافظات المنطقة جاءت بمتابعة مستمرة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه .// انتهى //16:04ت م0202