عام / محافظ البدائع يرأس الاجتماع السنوي الـ 24
الأربعاء 1441/1/12 هـ الموافق 2019/09/11 م واس
البدائع 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس
رأس محافظ البدائع عبد الرحمن بن عبد الكريم السديس بمقر المحافظة اليوم الاجتماع السنوي الـ 24 لمدراء ورؤساء الإدارات الحكومية بالمحافظة .
وناقش الاجتماع المواضيع المدرجة في جدول الأعمال المتضمن الاستعداد لإقامة اي نشاط بالمحافظة وتطوير مستوى الخدمة للمواطن وقياس مدى رضاه ، والاستعداد للاحتفاء باليوم الوطني ، وقد اتخذ الاجتماع التوصيات التي تخدم المواطن والمحافظة والمراكز التابعة لها .
وعبر محافظ البدائع عن شكره وتقديره لولاة الأمر على ما حظيت به المحافظة من معطيات ومشاريع تنموية كغيرها من محافظات المنطقة جاءت بمتابعة مستمرة من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه .
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