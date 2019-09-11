الدمام 12 محرم 1441 هـ الموافق11 سبتمبر 2019 م واستُطلق غرفة الشرقية الثلاثاء القادم فعاليات نسختها الخامسة من معرض الأسر المنتجة "صنعتي 2019م" لمدة خمسة أيام، وذلك على أرض معارض شركة الظهران إكسبو، طريق الدمام، الخبر الساحلي.وقد نفذت غرفة الشرقية مُمثلة في مركز المسؤولية الاجتماعية، عددًا من البرامج واللقاءات التحضيرية، استعدادًا للمعرض، وذلك لأجل تجهيز وإعداد الأسر والجمعيات والمراكز للمشاركة الفاعلة في المعرض.وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، أن المعرض سوف يستمر لخمسة أيام متتالية حتى تتمكن الأسر المشاركة من عرض وبيع منتجاتها، مشيرًا إلى مواصلة التحضيرات النهائية للمعرض، لافتا إلى أن هذه النسخة من صنعتي سوف تنطلق بنحو 355 أسرة منتجة و 18 جهة حاضنة، وبمشاركة كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية المجتمعية، وبنك التنمية الاجتماعية، وكذلك مديرية السجون بالمنطقة الشرقية لعرض منتجات النزلاء وجمعية "إيفاء" لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى العديد من رواد قطاع الأعمال ممن لديهم مبادرات وبرامج مجتمعية تخدم قطاع الأسر المنتجة، مشيرًا إلى أن معرض العام ينقسم إلى العديد من الأقسام وفقًا لنوعية المنتجات التي تُقدمها الاسر المشاركة، فضلاً عن الأقسام الخاصة بالتاجر الصغير وركن منتجات نزيلات إصلاحية الدمام.وأشار الخالدي أن استمرارية الغرفة في تنظيم معرض الأسر المنتجة, إنما يأتي ضمن إطار رؤيتها ورسالتها الداعمة للمشروعات والبرامج والفعاليات التي تتماشي مع الجهود الوطنية للارتقاء بكافة القطاعات الإنتاجية ومن ضمنها قطاع الأسر المنتجة، الذي يعد قطاعًا اقتصاديًا متعدد المنافع، فعلى الصعيد الاقتصادي يُسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وتنشيط عملية الإنتاج والتسويق وتوفير فرص العمل لفئات المجتمع ذكورًا وإناثًا، أما على الصعيد الاجتماعي أو الأسري فإنه يلعب دورًا كبيرًا في التخفيف من وطأة البطالة والحد من عوز هذه الأسر فتكون أكثر اعتمادًا على الذات، مؤكدًا أن الغرفة سوف تستمر في مواصلة الجهود نحو تنمية وتطوير الأسر المنتجة لإكسابها المهارات اللازمة مهنيًا وإداريًا وتسويقيًا، بحيث تعتمد على ذاتها وتؤمن لنفسها مصدر دخل مستدام.// انتهى //16:15ت م0204