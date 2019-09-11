المدينة المنورة 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسأقر تعليم محافظة المهد تنظيم 7 مبادرات من أصل 15 مبادرة قدمها فريق تجويد المبادرات بإدارة تعليم محافظة المهد ضمن الدعم الذي يقدمه الفريق للمبادرين والمبادرات وكذلك فرص التحسين، وذلك لتطبيقها في الميدان التربوي في العديد من المجالات التي تهتم بالجانب التطويري والعلاجي.وأوضح مدير التخطيط والمعلومات بتعليم المهد فهد الغيداني أن هذه المبادرات تحمل أفكارا نوعية وإبداعية تهتم بالتطوير ومعالجة بعض القضايا محددة الأهداف ومبنية على تخطيط علمي ، وأن تكون واضحة لجميع المشاركين فيها ، وذلك لتحديد الأدوار والمسؤوليات لجميع المعنيين, مضيفاً أن الميدان التعليمي يزخر بالأفكار التي تستحق أن تنمو لتصبح مبادرة تؤدي إلى تحسين نواتج التعلّم.// انتهى //16:15ت م0205