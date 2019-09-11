الأحساء 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسسجل مزاد موسم صرام تمور الأحساء 2019، الذي تنظمه أمانة الأحساء بمدينة الملك عبدالله للتمور بالتعاون مع عدد من القطاعات والجهات المختصة، تدفق كميات كبيرة من المركبات المحملة بالتمور.وكشف مدير مدينة الملك عبدالله للتمور المهندس محمد السماعيل، عن تسجيل دخول 115 مركبة إلى المزاد، محملة بـ ٩٥ طنًا ، ليكون الأحد الماضي انطلاقة فعلية لتدفق كميات التمور من نخيل الأحساء، حيث سجل أعلى سعر لصنف تمور الخلاص، ٢١١٠٠ ريال لـ "المن" الواحد (٢٤٠كجم)، في حين سجل صنف الشيشي أعلى سعر بـ ٥١٠٠ لـ "المن" الواحد (٢٤٠كجم ).وأكد المهندس السماعيل أن المزاد سوف يشهد تصاعد نسبي من حيث الكميات الواردة للمزاد، لاسيما وأن بيع التمور خارج المزاد يعد مخالفة للأنظمة لكونها مجهولة المصدر وغير خاضعة للاختبار والقياس، في حين أن الدراسات الميدانية والرسمية تؤكد ارتفاع معدل الجودة والقيمة التسويقية للتمور خلال المواسم الماضية، نظير ما يمتلكه المزاد من مقومات النجاح من لجان الجودة ومكافحة الغش والفرز المخبري لفئات التمور الواردة، ولما تتمتع به نخيل الأحساء من جودة نوعية في مراحل تكوين التمور، وارتفاع ثقافة المزارعين في المحافظة على الجودة، والعمل على رفع القيمة السوقية للتمور.ولفت مدير مدينة الملك عبدالله للتمور إلى أن بدايات مزاد التمور لهذا العام، سجلت أسعاراً مرتفعة لـ المَنّ مما يعكس مؤشراً إيجابياً لتدفق كميات أعلى من التمور للمزاد وتنامي وتيرة الأسعار في قادم الأيام.// انتهى //16:19ت م0207