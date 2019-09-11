مكة المكرمة 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسأشاد المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الحادية والأربعين أثناء زيارتهم لمتحف برج الساعة اليوم, ضمن البرامج الثقافية التي تنظمها الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية للمشاركين البالغ عددهم 146 متسابقًا من 103 دول من مختلف دول العالم, بما شاهدوه في المتحف وما يمثله من اهتمام بالغ من قيادة المملكة في نشر المعرفة في شتى المجالات خاصة في المجال الكوني.وثمن المتسابق محمد جاء من جمهورية جابون دور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في ترتيب وتنظيم مثل هذه الزيارات الإيمانية التي تزود الإنسان معلومات كونية, رافعًا شكره للقائمين على هذه الوزارة المباركة.من جانبه أوضح المتسابق إبراهيم الخلف من مملكة البحرين أن الاهتمام الكبير الذي توليه قيادة هذه البلاد المباركة بكل ما من شأنه خدمة للإسلام والمسلمين ليس بغريب عليها فالمملكة بلد الإسلام ومهبط ومركز إشعاع نور الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام.بدوره أعرب المتسابق مصطفى سعيد من اليونان عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، سائلين الله تعالى أن يحفظ المملكة وقادتها وأن يجزيهم خير الجزاء على كل ما قدموه ويقدمونه لصالح الأمة الإسلامية.// انتهى //17:42ت م0232