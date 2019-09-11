عرعر 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسبدأ نزلاء سجون منطقة الحدود الشمالية طلاب التعليم العام والجامعي والتدريب المهني دراستهم منذ انطلاق العام الدراسي حيث جرى تهيئة الفصول والقاعات الدراسية والمناخ الملائم للنزلاء الدارسين بمدارس السجون وفصول معهد التدريب المهني .وأوضحت سجون منطقة الحدود الشمالية عددهم في التعليم العام في جميع المراحل التعليمية بمدارس بالمنطقة ،إذ بلغوا "140" نزيلًا، وعدد النزلاء الملتحقين بالتعليم الجامعي "التعليم عن بُعد" بمختلف المستويات والتخصصات "16" نزيلًا ، وعدد النزلاء الملتحقين بمعهد التدريب المهني بسجون المنطقة "93" نزيلًا , مبينه أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص المديرية العامة للسجون على الجانب التعليمي للنزلاء الذي يعد أحد أهم البرامج الإصلاحية المؤثرة في سلوك النزلاء إيجابيًّا .// انتهى //17:49ت م0235