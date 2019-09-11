تبوك 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسعقدت لجنة التنمية السياحية بمحافظة تيماء اليوم، اجتماعاً برئاسة محافظ تيماء رئيس لجنة التنمية السياحة بالمحافظة سعد بن نايف السديري, بحضور أعضاء اللجنة، وذلك في صالة الاجتماعاتبمقر المحافظة.وحث المحافظ خلال الاجتماع الجميع على بذل المزيد من الجهد والعطاء لتقديم الأفضل لأهالي المحافظة والإسهام في التعريف بالمحافظة وإبراز عناصر الجذب السياحي فيها، مشيراً إلىأن المحافظة تزخر بالكثير من الفرص والجوانب والمقومات السياحية التي ستسهم في مسيرة التنمية والبناء.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، واتخذت حيالها التوصيات والقرارات المناسبة.// انتهى //17:50ت م0237