الرياض 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بمركز الهدار بمحافظة الأفلاج اليوم, محاضرة بعنوان "الأفكار الهدامة وكيفية تحصين الشباب منها" يلقيها الشيخ مبارك بن عبدالله آل مسيعد ، بعد صلاة المغرب في مسجد الفلاح بالمركز .وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج التوعوية والإرشادية الذي تنظمها الوزارة ضمن برامج الأمن الفكري لتحصين المجتمع من الأفكار الضالة والتحذير من الجماعات المنحرفة.// انتهى //17:58ت م0241