محايل 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسدشن محافظ بارق مفرح بن زايد البناوي اليوم, جهاز وزارة الداخلية "أبشر", وذلك بمجمع الراية بالمحافظة.واطلع البناوي على موقع الجهاز, مستمعًا لشرح عن الخدمات التي يقدمها الجهاز للمواطنين.وبين المحافظ أن جهاز "أبشر" منصة شاملة لجميع الخدمات الإلكترونية التي قد يحتاج إليها المواطن ، وقد جرى الاستغناء عن الورق وتحويل جميع الخدمات بصورة إلكترونية ميسرة، مقدمًا الشكر للقائمين على توفير الجهاز بالمحافظة لما له من أهمية كبيرة مع التطور التقني الذي يواكب رؤية 2030.// انتهى //18:21ت م0245