القاهرة 12 محرم 1441هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسشهدت مؤشرات البورصة المصرية أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين.وارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 39ر0% مسجلًا 82ر15014 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 01ر0% ليصل إلى 63ر556 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 05ر0% منهيًا التعاملات عند مستوى 06ر1481 نقطة.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 900 مليون جنيه ليصل إلى 4ر752 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بالسوق بلغت 1ر2 مليار جنيه.// انتهى //18:24ت م0246