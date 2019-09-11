الأفلاج 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسأطلقت إدارة تعليم الأفلاج ممثلة بقسم الإشراف التربوي "بنات"، اليوم، ثلاث مبادرات تعليمية، بهدف إكساب العاملين بالميدان مهارات استخدام الأساليب المبتكرة، ورفع مستوى التحصيل الدراسي، والتطوير المهني لشاغلات الوظائف التعليمية.وكانت المساعد لشؤون تعليم البنات رفعة الردعان قد رعت اليوم الأربعاء تدشين إنطلاقة ثلاث مبادرات تعليمية "أجندة"، و "بكم نبدع ومعاً نرتقي"، و "محصلتي العلمية"، التي أشرفت عليها مديرة الإشراف التربوي "بنات" هيا العمار، وحضر مراسم التدشين عدد من المشرفات ومنسوبات المدارس.وتم خلال الحفل إيضاح أهداف كل مبادرة ، حيث تهدف مبادرة "أجندة"، التي تستهدف المدارس الأولى بالرعاية بالمحافظة، إلى رفع التحصيل الدراسي للطالبات، والتطوير المهني لشاغلات الوظائف التعليمية من "قائدات ومعلمات وإداريات"، وتعزيز الرقابة الذاتية في بيئة العمل لدى جميع منسوبات المدرسة، وتقوية العلاقة بين قائدات المدراس ومنسوباتها، بما يعود على المصلحة التعليمية، ودعم المدارس الأولى بالرعاية.فيما تهدف مبادرة "بكم نبدع وبكم نرتقي" إلى السعي لتوفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفّزة، ومن أهدافها تطوير عمليتي التعليم والتعلّم، وتحسين بيئتهما، ومعالجة الصعوبات، وتطوير العملية وفق سياسة التعلّم في المملكة، والإبداع في تدريس الصفوف الأولية والارتقاء به.أما مبادرة "محصلتي العلمية "، وهي عبارة عن مسابقة علمية مستمرة طوال العام بمواد محددة، وهي العلوم، والرياضيات، ولغتي، ومن أهدافها رفع مستوى التحصيل الدراسي للطالبات، وخلق روح التعاون والتنافس بينهن، وتأهيلهن للاختبارات الدولية والوطنية، وكسر حاجز الخوف من الاختبارات لدى الطالبات.// انتهى //19:10ت م0277