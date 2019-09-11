الرياض 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واستلقى الاتحاد السعودي لكرة اليد خطاباً من الاتحاد الدولي لكرة اليد شكر وتهنئة لنجاح النسخة الأولى التي تنظمها المملكة من بطولة أندية العالم لكرة اليد ( سوبر جلوب ) بنسختها الثالثة عشرة التي أقيمت في الدمام مؤخراً .وقال رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى : " أود أن أعرب عن خالص امتناني والتهاني على التنظيم الممتاز لسوبر جلوب لعام 2019 م ، وعلاوة على ذلك ، أود أن أشكركم على تعاونكم المستمر وكرم الضيافة والاجتماعات المثمرة على هامش هذا الحدث ، و سررت جدًا بتجربة الأجواء الرائعة التي أوجدتها اللجنة المنظمة في البطولة بشكل عام وآمل أن يكون هذا الحدث بمثابة خطوة رائعة في طريق إزدهار وتطور كرة اليد في السعودية .وأضاف :" كانت بطولة سوبر جلوب الأولى في IHF للرجال في المملكة العربية السعودية مناسبة لا تنسى للجميع ، وأتطلع إلى المزيد من النجاحات في النسخ القادمة ".// انتهى //19:11ت م0278