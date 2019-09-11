نجران 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واساستحدثت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران اليوم، ١٢ برنامجاً للتربية الخاصة بروضات ومدارس المنطقة ومحافظاتها.وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي العتيبي أن إدارته أطلقت اليوم تسع برامج للبنات تضمنت برنامج التربية الفكرية بالروضة الأولى ، والروضة الأولى بالجربة ، والروضة الخامسة عشر بالفيصلية ، ومتوسطة خباش ، وبرنامج فرط الحركة وتشتت الانتباه بالابتدائية ٢٥ ، وبرنامج ضعاف السمع بالروضة الأولى بنجران ، والروضة الأولى بالجربة ، والروضة الخامسة عشر بالفيصلية ، والمتوسطة السادسة .وأكد العتيبي إطلاق ثلاث برامج تربية خاصة للبنين تضمنت برنامج التربية الفكرية المتوسط بمدرسة يدمة الابتدائية ، ومدرسة البراء بن عازب الابتدائية بمحافظة حبونا ، وبرنامج دمج المكفوفين الثانوي بمدرسة عبدالملك بن مروان الثانوية بمحافظة يدمة ، موجهاً جميع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ القرار كلا فيما يخصه .// انتهى //19:36ت م0284