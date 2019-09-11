المضايا 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسعقد مجلس إدارة فريق "مشاة جازان" التابع للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية أمس ، اجتماعه التأسيسي الأول ، وذلك في مقر جمعية البر الخيرية بمركز الحكامية .وأوضح قائد الفريق عبدالله بن إبراهيم عكور ، أنه تم خلال الاجتماع تشكيل إدارة الفريق ، سائلاً الله تعالى أن يوفق أعضاء المجلس للعمل كفريق متجانس من أجل تأصيل ثقافة المشي سلوكاً شائعاً في منطقة جازان ، مقدماً بهذه المناسبة شكره لمكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان على تسهيل وتوفير ما يلزم لتأسيس الفريق.// انتهى //19:47ت م0286