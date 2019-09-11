الرياض 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسيقيم الاتحاد السعودي للمبارزة دورة ترفيع وصقل لحكام المبارزة، بمشاركة 30 حكمًا (24 الصقل، 6 الترفيع) بدعم من معهد إعداد القادة، وذلك خلال الفترة من 15 – 20 سبتمبر 2019 في محافظة جدة.وسيحاضر في الدورة رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي للمبارزة الدكتور محمد المتوكل ، ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي للمبارزة حاسن القرشي ، بإشراف مدير إدارة العمليات المركزية محمد بوعلي .وتستمر الدورة لمدة ستة أيام على فترتين صباحية ومسائية، حيث ستتضمن دورة الترفيع للحكام من الدرجة الثالثة إلى الثانية على صلاحيات الحكم الرئيسي والمساعد والأخطاء في أسلحة المبارزة وتسجيل المباريات وسيخضع الحكام في نهاية الدورة إلى الاختبارات والتقييم، فيما تتضمن دورة الصقل الاطلاع على التعديلات واللوائح الجديدة في قانون المبارزة.// انتهى //19:49ت م0287