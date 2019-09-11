الخرطوم 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسالتقى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني, إبراهيم أحمد البدوي بمكتبه اليوم، المدير القطري للبنك الدولي كارولين ترك.واكد البدوى اهتمام بلاده ببرامج إصلاح الاقتصاد الكلي والسعي لتنفيذ برنامج إسعافي خلال المرحلة الراهنة يهدف لتطوير قدرات الاقتصاد.ودعا البنك لتعزيز جهود الحكومة في تحقيق الأولويات المذكورة والمساعدة في بناء شراكات ذكية مع المجتمع الدولي لدعم التنمية في البلاد، ومساعدة السودان في استعادة تعاونه المصرفي مع العالم الخارجي.من جانبها أكدت كارولين ترك استعداد البنك الدولي لتقديم مساعداته للسودان وفق أولويات حكومته وموجهاتها، وكشفت عن مساعي البنك لاستقطاب العون الخارجي للسودان عبر صندوق دعم المانحين، وأبدت استعدادها لمساعدة السودان للاستفادة من تجارب الدول الشبيهة الناجحة في مجالات التنمية وتطوير الخدمات.// انتهى //19:51ت م0288