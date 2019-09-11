تبوك 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسزار مدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة تبوك عبدالعزيز بن عبدالله العريض اليوم مجمع الدوائر الشرعية بتبوك الذي يضم المحكمة الجزائية والمحكمة العامة, حيث كان في استقباله رئيس المحكمة الجزائية بتبوك الشيخ جابر بن علي الحربي .وعُقد خلال الزيارة اجتماع مع رئيس المحكمة الجزائية بحضور أمين عام المحكمة المكلّف سليمان دالش الفقير وعدد من موظفي المحكمة ومديري الإدارات بفرع الوزارة بتبوك.وفي بداية الاجتماع هنّأ العريض رئيس المحكمة الجزائية بمناسبة نيله ثقة معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء وتعيينه رئيساً للمحكمة الجزائية بتبوك , تلا ذلك مناقشة عدد من الأمور التي تهتم بتطوير البيئة العدلية، وانعكاسات ذلك على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في القطاع العدلي في المنطقة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإدارية والتقنية، والاطلاع على احتياجات المحكمة الجزائية بالمنطقة، والسبل الكفيلة بتوفير بيئة عدلية ناجزة.وفي هذا الشأن أوضح رئيس المحكمة الجزائية بتبوك بأن استخدام أحدث الأساليب التقنية في المحكمة الجزائية بتبوك انعكس بشكل ملحوظ على جودة الخدمات المقدمة، مشيراً إلى أن نسباً عالية تحقّقت في مجال الحوسبة والخدمات الإلكترونية في مرافق وزارة العدل الهادفة للتطوير والرقيّ بخدماتها.وأكّد مدير عام فرع وزارة العدل بمنطقة تبوك أنّ هذه الزيارة تهدف للاطلاع على احتياجات الدوائر الشرعية ومتطلباتها الإدارية والتجهيزات القضائية والتقنية التي تسعى وزارة العدل إلى إنجازها بالشكل الذي يتناسب مع البيئة القضائية.وأضاف العريض بأن هذه الزيارات الدورية للمحاكم وكتابات العدل بالمنطقة تأتي بتوجيهات من معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني في إطار اهتمام معاليه ورعايته للرفع من مستوى القطاع العدلي والتوجيه بالوقوف شخصياً على مجريات أعمال المحاكم وآدائها تحقيقاً لتطلعات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - اللذيْن يوليان القضاء عظيم الرعاية والدعم والاهتمام.// انتهى //19:59ت م0289