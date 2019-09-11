القاهرة 12 محرم 1441هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسارتفع إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي في مصر بخلاف البنك المركزي بنحو 4ر95 مليار جنيه ليصل في نهاية شهر يونيو الماضي إلى 007ر4 تريليون جنيه مقابل 911ر3 تريليون جنيه في مايو السابق له.وأوضح البنك المركزي المصري في تقريره الشهري الصادر اليوم أن الودائع الحكومية ارتفعت بقيمة 6ر18 مليار جنيه لتبلغ 4ر610 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 8ر591 مليار جنيه بنهاية مايو السابق له، كما زادت الودائع غير الحكومية بقيمة 76 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي لتبلغ 396ر3 تريليون جنيه مقابل 320ر3 تريليون جنيه بنهاية مايو السابق له.وأضاف التقرير أن الودائع الحكومية بالعملة المحلية بلغت نحو 2ر503 مليار جنيه فيما بلغت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو673ر2 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 594ر2 تريليون بنهاية مايو السابق له.وأفاد التقرير بأن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 3ر723 مليار جنيه في يونيو مقابل 8ر725 مليار جنيه في الشهر السابق له، واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 6ر37 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 4ر186 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 5ر490 مليار جنيه أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه على 96 مليار جنيه.// انتهى //20:01ت م0290