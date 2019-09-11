جيزان 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسنظمت غرفة جازان اليوم زيارة لوفد من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ورجال الأعمال وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية إلى معهد تحالف مقاولي جازان للتدريب والتوظيف ''مهارات'' بمركز الحقو التابع لمحافظة بيش ، وذلك ضمن برامج الزيارات التي ينفذها مجلس الإدارة لمختلف المرافق الحيوية بالمنطقة.واجتمع رئيس مجلس إدارة الغرفة خالد بن محمد صايغ وأعضاء الوفد الزائر بحضور مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل بالمنطقة يحيى سفياني مع المدير التنفيذي للمعهد سامي بن عبدالرحمن مصلي، حيث جرى استعراض إنجازات المعهد المتحققة في المرحلة الأولى وأبرز مميزات معهد مهارات بعدّه منظمة غير هادفة للربح يقوم بتأهيل وتدريب وتوظيف الباحثين عن العمل من أبناء المنطقة في منشآت القطاع الخاص مع تأكيده على الدور المهم الذي يقوم به الشركاء الإستراتيجيون في المعهد مثل المؤسسة العامة للتدريب التقني وصندوق الموارد البشرية.كما عرض المدير التنفيذي على رئيس وأعضاء غرفة جازان رؤية المعهد الجديدة لتشغيل المرحلة الثانية لتلبي الاحتياجات التدريبية للمنشآت كافة العاملة في السوق المحلي في منطقة جازان الراغبة في الاستفادة من الإمكانيات والموارد البشرية والخبرات الموجودة في معهد مهارات ، كما نُوقش العديد من الموضوعات المتعلقة بسبل تفعيل المعهد للقيام بدور مميز في ظل إمكانياته العالية.وبدوره أكد رئيس غرفة جازان أن المنطقة مقبلة على مشروعات ضخمة وهناك حاجة ماسة للاستفادة من خدمات معهد مهارات واستمراره في تأهيل الشباب والشابات وتدريبهم على المهن والتخصصات التي يتطلبها سوق العمل ، فيما أثنى أمين عام غرفة جازان الدكتور ماجد الجوهري على إمكانيات معهد مهارات للمساهمة في تسريع ودعم خطة التوطين في بعض الصناعات المستهدف توطينها من خلال تقديم المعهد برامج تدريبية مكثفة تشمل صناعات قطع الغيار والصناعات التعدينية والصناعات الإلكترونية والصناعات الغذائية وغيرها من المجالات.كما تجوّل الوفد الزائر على مرافق وخدمات معهد مهارات والفصول الدراسية والورش المهنية التي يضمها المعهد .// انتهى //20:24ت م0294