عمّان 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسالتقى مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية في الأردن المهندس رفيق خرفان اليوم ، رئيسة اللجنة الفرعية لوكالة الغوث الدولية رئيسة بعثة فنلندا لدى السلطة الفلسطينية السفيرة أنا – كايسا هايكينين، التي تزور الأردن حاليًا.وجرى خلال اللقاء ، مناقشة القضايا المتعلقة بالوكالة وعلى رأسها موضوعي العجز المالي الذي تعاني منه موازنة "الاونروا" واستحقاق تجديد تفويضها للسنوات الثلاث المقبلة، إضافة إلى استعراض اللجنة الفرعية للوكالة، وأبرز القضايا المتعلقة بالوكالة والتحديات التي تواجهها والخدمات التي تقدمها في مناطق عملياتها.// انتهى //20:29ت م0296