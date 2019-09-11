جنيف 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تعمل مع حكومة السودان لاحتواء تفشي الكوليرا التي اندلعت في ولاية النيل الأزرق حيث أبلغت وزارة الصحة السودانية منذ 28 أغسطس عن 51 حالة أدت إلى 3 حالات وفاة.وقالت المنظمة في بيان لها: إنّ التحاليل المعملية المأخوذة من 6 مرضى أظهرت أن 4 منهم مصابون بفيروس الكوليرا، مشيرة إلى أن الظروف الصحية ونظم وهياكل المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي تفاقمت بسبب المياه الملوثة الناجمة عن الفيضانات الأخيرة .وأرسلت منظمة الصحة العالمية فريقًا من الخبراء الدوليين وسيتبعه فرق أخرى لمساعدة السلطات المحلية في ولاية النيل الأزرق علي رصد الوباء واحتوائه وتعزيز الرقابة وتوفير العلاج للمرضي وتوزيع إمدادات المختبرات ورصد نوعية المياه وإمدادها بالكلور ونشر الوعي الصحي .// انتهى //20:33ت م0297