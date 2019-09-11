عمّان 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسأكدت الحكومة الأردنية اليوم رفضها إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عزمه ضمّ المستوطنات الإسرائيليّة غير الشرعيّة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميّت.وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزّاز: إنّ هذا الإعلان يشكّل تهديداً حقيقيّاً لمستقبل عمليّة السلام، ومن شأنه أن يؤجّج الصراع ويصاعد وتيرة العنف في المنطقة، لافتاً النظر إلى أنّ مسؤوليّة المجتمع الدولي تقتضي رفض هذا الإعلان كونه يشكّل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وقرارات الشرعيّة الدوليّة.وحذّر من مغبّة توظيف القضايا المصيريّة لخدمة الدعاية الانتخابيّة، مشيراً إلى أنّ مثل هذه الممارسات ستكون عواقبها وخيمة على مستقبل السّلام وأمن شعوب المنطقة واستقرارها.// انتهى //20:42ت م0298