سكاكا 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف دشن وكيل الإمارة حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان اليوم الموسم القرآني 1441هـ من خلال الحفل الذي أقامته الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمدينة سكاكا " بشراكم " بمركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا بحضور عدد من المسؤولين والأهالي .وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بالقرآن الكريم، ثم كلمة لمدير الجمعية الشيخ سعد بن مديسيس السويلمي الذي رحب بوكيل الإمارة مزجياً الشكر لسمو أمير المنطقة لرعايته حفل تدشين الموسم القرآني 1441هـ ، واستعرض المديسيس الأنشطة والبرامج التي تعتزم الجمعية إطلاقها خلال الموسم الحالي ، حيث تعتزم الجمعية إطلاق جائزة الأمير فيصل بن نواف لتحفيظ القرآن القريم وتجويده للبنين، وجائزة الأميرة مضاوي بنت سعود بن عبدالله لتحفيظ القرآن الكريم وتجويدة للبنات ، ومبادرة الحِلق العائلية، ومبادرة تصحيح التلاوة لجماعة المسجد، ومبادرات تأصيل القراءات العشر، ومبادرة إعداد الطلاب لمسابقة الملك سلمان، ومبادرة لحمة وطن ، ومبادرة التأهيل والتدريب لموظفي القطاعات الحكومية، ومبادرة حِلق التأسيس، وأخيراً برنامج حصاد الموسم القرآني .بعد ذلك دشن وكيل الإمارة الموسم من خلال منصة التدشين، ثم شاهد والحضور عرضاً مرئياً عن الجمعية وأنشطتها .وشهد وكيل الإمارة توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجمعية وعدد الجهات الحكومية والقطاع الخاص .وفي نهاية الحفل كُرّم الشركاء والداعمون للجمعية .// انتهىى //20:55ت م0300