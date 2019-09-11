الرباط 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسوقعت المغرب وكوت ديفوار مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير علاقات التعاون والتشاور بينهما في مختلف المجالات.وتنص مذكرة التفاهم التي وقع عليها رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي ورئيس الجمعية الوطنية بجمهورية كوت ديفوار أمادو سوماهور على مساهمة الطرفين في تطوير الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين البلدين، من خلال تنظيم زيارات للوفود البرلمانية ولقاءات ثنائية لتسهيل التفاعل في مجالات تحدد باتفاق مشترك، وكذا توطيد العلاقة بين مجموعة الصداقة (المغرب- كوت ديفوار) بمجلس النواب المغربي ومجموعة الصداقة (كوت ديفوار- المغرب) بالجمعية الوطنية الإيفوارية.واتفق الجانبان على تعزيز تبادل وجهات النظر والتشاور على مختلف الأصعدة، الثنائية والقارية ومتعددة الأطراف.// انتهى //21:39ت م0307