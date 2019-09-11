الخرطوم 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر بمكتبه اليوم المديرة الإقليمية للبنك الدولي كارولين ترك التي تزور السودان حاليًا.وتناول اللقاء الدور الإيجابي للمملكة العربية السعودية في العالم والوطن العربي والسودان على وجه الخصوص.وأعربت كارولين عن شكرها وتقديرها للمساعدات التي تقدمها المملكة للسودان في المجالات المختلفة، لاسيما مساعدة النهوض بالاقتصاد وانتعاشه ومكافحة الفقر.// انتهى //22:40ت م0315