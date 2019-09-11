تونس 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسوقعت تونس والعراق اليوم خمسة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجال المشاورات السياسيّة ومجال التعاون الثقافي، إضافة إلى برنامج تنفيذي في المجال الثقافي واتفاق بشأن الخدمات الجويّة وذلك في ختام اجتماع اللجنة المشتركة التونسيّة العراقيّة في دورتها 16 التي انعقدت بالعاصمة التونسية اليوم.وأكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي عقب ترأسه أعمال اللجنة إلى جانب نظيره العراقي محمد علي الحكيم، أنّ اللقاءات ستعمل على تعزيز الشراكة والتعاون بين البلدين، مؤكّدًا استعداد تونس لتنشيط علاقتها مع العراق وجعلها شريكًا أساسيًا في منطقة الشرق الأوسط والخليج، مشيرًا إلى رغبة تونس في أن تكون الشريك الأساسي للعراق.من جانبه ثمّن وزير الخارجية العراقي على أهمية هذا الاجتماع الذي عقد بعد غياب 7 سنوات، مشيرًا إلى أنّه تمّ مناقشة سبل التعاون في عدّة مجالات كالنقل والزراعة والصناعة والبحث العلمي والتعليم العالي، إضافة إلى التجارة والسياحة.// انتهى //22:46ت م0316