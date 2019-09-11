عمّان 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسبدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم أعمال المؤتمر الدولي الخامس "تقنيات المياه والمياه العادمة في الحضارات القديمة"، بمشاركة باحثين وعلماء من 23 دولة.وعرض ممثل منظمة المياه العالمية الدكتور أندريس إنجلاكس، دور المنظمة في إيجاد حلول للتحديات المائية في العالم من خلال الخبرة التي تربط خبراء المياه من جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن المنظمة لديها عضوية تضم شركات المرافق والشركات الرائدة في مجالات خدمات المياه وهندسة البنية التحتية والاستشارات، وتعمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة التهديد المفروض على إمدادات المياه المستدامة بسبب التغير المناخي.ويناقش المشاركون في المؤتمر موضوعات ذات صلة تتعلق بتطور أنظمة المياه والمياه العادمة ومياه الفيضانات في العالم منذ عصر ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث، والتعلم من تلك الأنظمة لمواجهة التحديات المائية المتمثلة في التزايد السكاني والاستهلاك الجائر للمياه الجوفية، والتغير المناخي، إضافة إلى مناقشة التقنيات القديمة للمياه والصرف الصحي في مختلف الحضارات التي تعزز الممارسات المستدامة وإدارة المياه لتطوير التقنيات الحالية والمستقبلية.ويهدف المؤتمر الذي يستمر ليومين إلى مناقشة البحوث العلمية المتعلقة في مجال مصادر المياه وإدارتها، وعرض التاريخ الزمني للمياه والأنظمة المائية عبر العصور وتأثير التغير المناخي على مصادرها، والوقوف على التجارب والخبرات العالمية والإقليمية في مجال تكنولوجيا تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة.// انتهى //23:02ت م0320