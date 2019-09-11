رياضي / "قبول" تحسم الشوط الأول الرئيس لفئة "الثنايا" في الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن
الأربعاء 1441/1/12 هـ الموافق 2019/09/11 م واس
الطائف12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واس
تواصلت صباح اليوم منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية في يومها الخامس، بإشراف مباشر من الاتحاد السعودي للهجن، حيث تم تنفيذ 12 شوطاً مخصصة لفئة "الثنايا" (بكار- قعدان) مفتوح عام، على مسافة 7 كم، وذلك بميدان الهجن بمحافظة الطائف.
وجرت المنافسات وسط أجواء من التنافس والحماس والإثارة بين ملاك الهجن المشاركة، وجاءت نتائجها على النحو التالي: الشوط الأول: "قبول" لمطلق علي العنزي، الشوط الثاني: "المحيط" لمحمد زومان الهاجري، الشوط الثالث "جبارة" لسالم سعيد منانة الكتبي، الشوط الرابع "مرفوق" لمحمد بن سلطان المالكي، الشوط الخامس "مهمة" لنايف مبارك الصيعري، الشوط السادس: "سمران" لحزام علي حمد المري، الشوط السابع "الحذرة" لعبدالله خليفة بالعبيدة، الشوط الثامن: "همام" لصالح بنية صالح البلوي، الشوط العاشر: "سلهودة" لبدر وجب العتيبي، الشوط العاشر "غياث" للاهوم سعد المري، الشوط الحادي عشر "جمرة" لمحمد حسن آل زايد الهاجري، الشوط الثاني: "الحذر" لخالد حمود الهاجري.
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