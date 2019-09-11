الطائف12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واستواصلت صباح اليوم منافسات الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية في يومها الخامس، بإشراف مباشر من الاتحاد السعودي للهجن، حيث تم تنفيذ 12 شوطاً مخصصة لفئة "الثنايا" (بكار- قعدان) مفتوح عام، على مسافة 7 كم، وذلك بميدان الهجن بمحافظة الطائف.وجرت المنافسات وسط أجواء من التنافس والحماس والإثارة بين ملاك الهجن المشاركة، وجاءت نتائجها على النحو التالي: الشوط الأول: "قبول" لمطلق علي العنزي، الشوط الثاني: "المحيط" لمحمد زومان الهاجري، الشوط الثالث "جبارة" لسالم سعيد منانة الكتبي، الشوط الرابع "مرفوق" لمحمد بن سلطان المالكي، الشوط الخامس "مهمة" لنايف مبارك الصيعري، الشوط السادس: "سمران" لحزام علي حمد المري، الشوط السابع "الحذرة" لعبدالله خليفة بالعبيدة، الشوط الثامن: "همام" لصالح بنية صالح البلوي، الشوط العاشر: "سلهودة" لبدر وجب العتيبي، الشوط العاشر "غياث" للاهوم سعد المري، الشوط الحادي عشر "جمرة" لمحمد حسن آل زايد الهاجري، الشوط الثاني: "الحذر" لخالد حمود الهاجري.// انتهى //23:39ت م0323