الرياض 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسيلقي معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف الاثنين القادم محاضرة علمية بعنوان "القضاء الإداري في المملكة العربية السعودية" بكلية القانون في جامعة كيس ويسترن ريسيرف بولاية أوهايو الأمريكية.وقد وصل معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف إلى ولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية اليوم في زيارة رسمية.يذكر أن الزيارة تأتي لتحقق الهدف الخامس من إستراتيجية ديوان المظالم 2020م في تعزيز العلاقات التشاركية مع الجهات القانونية والعدلية، تعريفاً بالتطور القضائي في المملكة العربية السعودية، وعلى وجه التحديد في القضاء الإداري، وسعيًا لمواكبة التجديد وتبادل الخبرات القانونية فيما يخدم مجال القضاء الإداري بالمملكة، ويساهم في تطويره المستمر.// انتهى //23:46ت م0324