الطائف 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسشهد ميدان محافظة الطائف للهجن مساء اليوم تنفيذ أربعة أشواط رموز مخصصة لفئة "الثنايا" ( بكار – قعدان) مفتوح عام، ضمن مرحلة الأشواط الختامية لمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية (للرموز)، وذلك بإشراف من الاتحاد السعودي للهجن.وحظيت الأمتار الأخيرة للأشواط بمنافسة مثيرة وقوية من الهجن المشاركة، سيطرت فيها مطايا "هجن الرئاسة" على الأشواط الرئيسة، حيث جاءت النتائج على النحو التالي: الشوط الأول: " طاغية" لهجن الرئاسة، الشوط الثاني: "مبلش" لهجن الرئاسة، الشوط الثالث:"العنود" لمحمد بن حمد بن فطيس المري، وفي الشوط الرابع: "الكايد" لعامر راشد سعيد المري.//انتهى//23:58ت م0326