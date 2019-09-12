الطائف 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ينظم الاتحاد السعودي للهجن ممثلاً باللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، يوم السبت القادم، أشواط الحفل الختامي للمهرجان، وذلك بميدان محافظة الطائف.ورفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باسمه وباسم منسوبي الهيئة الشكر والامتنان لسمو ولي العهد - حفظه الله - على هذه الرعاية الكريمة التي تأتي ضمن اهتمامات القيادة الحكيمة بمختلف القطاعات في الدولة، مشيراً إلى أن هذا يؤكد العناية والاهتمام البالغين اللذين تحظى بهما الرياضة بشكل عام ورياضة الهجن بصفة خاصة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.يذكر أن مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية يسعى إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إلى جانب أن يكون للمهرجان عوائد اقتصادية على المجتمع من خلال تنظيم مهرجان ثقافي واقتصادي ورياضي متنوع يعزز المشاركة ويؤصِّل الموروث الوطني، بما يعكس العمق الحضاري للمملكة، وخصصة جوائز مالية للمهرجان في نسخته الثانية بلغت قيمتها الإجمالية ٥٢ مليون ريال سعودي يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والعربية الدولية، وسط منافسة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية ومؤسسات الهجن العملاقة في مختلف مراحل المنافسات التي تتضمن تنفيذ (439) شوطًا موزعة على ثلاث مراحل: مرحلة الأشواط التنشيطية (218) شوطا، والمرحلة الثانية المتضمنة أشواط الماراثون والإنتاج والدولية والسودانية تتضمن تنفيذ (48) شوطًا، مرحلة الأشواط الختامية بعدد (173) شوطًا تتضمن (20) شوطا "للرموز".// انتهى//00:02ت م0327