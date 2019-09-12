عنيزة 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسالتقى محافظ محافظة عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم في مكتبه بالمحافظة اليوم مدير عام فرع وزارة الإسكان بمنطقة القصيم المهندس مرزوق بن علي الحربي .و جرى خلال اللقاء استعراض مبادرات وبرامج وزارة الإسكان المتنوعة وذلك لتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم الذي يلبي تطلعاتهم ويتوافق مع رغباتهم ويتناسب مع قدراتهم، واستعراض أبرز المشاريع الإسكانية في المحافظة وتدارس متطلبات المحافظة من الإسكان .كما استعراض اللقاء مشروعات الإسكان من مخططات تطويرية ومبانٍ جاهزة ومبادرات تنموية بالمحافظة، كما تناول اللقاء بحث سبل الإسراع في تنفيذ المشاريع الإسكانية في المحافظة وتفادي تأخيرها.// انتهى //00:30ت م0331