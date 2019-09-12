سكاكا 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسعقدت أمانة منطقة الجوف اجتماعاً مع فرع وزارة الإسكان بالمنطقة ضمن سلسلة اجتماعاتها التنسيقية مع مختلف الجهات, وذلك بناء على توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي نحو سعي الوزارة لتوفير أراض لغرض تخصيصها للإسكان التنموي، في كافة مدن ومحافظات وقرى المنطقة.واستعرض الاجتماع المساحات المطلوبة حسب احتياج فرع وزارة الإسكان ومعايير اختيار المواقع الأنسب للغرض من هذه الأراضي لتوظيفها في برامج الإسكان التنموي.ونوه أمين منطقة الجوف المكلف المهندس عاطف بن محمد الشرعان بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي وسمو نائبه، وحرصهما على تذليل العقبات كافة، بما يلبي احتياجات المواطنين والمواطنات من الخدمات .//انتهى//00:52ت م0333