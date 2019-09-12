نيويورك 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم عن قلقه من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة إذا فاز بالانتخابات، وأوضح أن هذا سيكون إجراء غير قانوني ويقوض احتمالات السلام في المنطقة.وقال غوتيريش في بيان: "مثل هذه الإجراءات ستشكل، إذا نُفذت، انتهاكا جسيما للقانون الدولي". وأضاف "ستكون مدمرة لإمكانية إحياء المفاوضات وللسلام الإقليمي".// انتهى //02:00ت م0335