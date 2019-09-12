ع / عام / سلاح الجو الإسرائيلي يجدد غاراته على قطاع غزةغزة 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسجدد سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غاراته على مواقع فلسطينية في مناطق متفرقة شمال قطاع غزة.وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية أن طائرة استطلاع إسرائيلية أطلقت صاروخين على موقع في بلدة بيت لاهيا أعقبها بدقائق غارتين شنتها مقاتلة إسرائيلية من طراز (اف.16) على الموقع نفسه مما أدى الى تدميره بالكامل واشتعال النيران فيه.واستهدفت مدفعية الاحتلال في وقت سابق الليلة أرضا خالية شرق حي الشجاعية قرب الحدود الشرقية للقطاع دون الحديث عن إصابات.// انتهى //03:10ت م0336