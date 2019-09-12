بغداد 12 محرم 1441 هـ الموافق 11 سبتمبر 2019 م واسبحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت ملف النازحين العراقيين.وذكرت الحكومة العراقية في بيان لها اليوم أن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك بين العراق والأمم المتحدة وخطط الحكومة لتطوير القطاع الاقتصادي والتنموي وتعزيز الاستقرار في البلاد إضافة إلى دور العراق ضمن محيطه العربي والإقليمي.وتم إنشاء بعثة الأمم المتحدة بالعراق عام 2003 م بموجب القرار رقم 1500 لمجلس الأمن الدولي بناء على طلب من الحكومة العراقية، وتم توسيع دورها عام 2007م.// انتهى //04:25ت م0338