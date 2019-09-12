عام / الصحف السعودية
الخميس 1441/1/13 هـ الموافق 2019/09/12 م واس
الرياض 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء والمواطنين
خادم الحرمين يأمر بترقية 68 عضوًا من النيابة العامة
ولي العهد يوجه بترميم قصر الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
أمير الرياض يقف على الاستعدادات لليـوم الوطنـي وموسـم الريـــاض
أمير الجوف يدشّن مبادرة «الجوف واحة خضراء» ويشــهــد توقــيــع اتــفــاقيــات تـطوعــية
أمير جازان بالنيابة يتفقد مركز رعاية الأطفال ذوي الإعاقة
فيصل بن سلمان يؤكد على أهمية تهيئة الفــرص الاستثـمارية للشــباب والفتــيات
وزير الإعلام: مسابقة حفظ القرآن من العلامات البارزة على جبين المسابقات الدولية
د.الربيعة: إعادة هيكلة القطاع الصحي لتهيئة البيئة الاستثمارية
إسقاط طائرة «مسيّرة» حوثية
الرئيس الفلسطيني يثمن دعوة المملكة لاجتماع عاجل لوزراء خارجية "التعاون الإسلامي"
تدشين «مركز العمليات العدلي» لدعم منظومة العمل وتحقيق الجودة والشفافية
رئيس الوزراء السري لانكي ينوه بنجاحات المملكة في مواجهة الإرهاب
السديس يناقش استعدادات موسم العمرة وتهيئة الأجواء الآمنة للمعتمرين والزوار
المملكة تقدم مساعدات مالية لذوي الشهداء والمصابين الإندونيسيين في حادثة سقوط الرافعة
وزير التعليم: السماح لأبناء القبائل النازحة بمواصلة تعليمهم لحين الانتهاء من معالجة أوضاعهم
وزارة الإعلام.. قصة عمل دؤوب في التحول الإلكتروني
فورونكوف: المملكة داعم رئيس للجهود الدولية في مكافحة الإرهاب
غضـب عربـي وإسـلامـي من "وعـد نتـانيـاهـو"
غموض يكتنف مستقبل العقوبات الأميركية على إيران
اتفاق سوداني على معالجة قضايا الحرب
// يتبع //
06:02ت م
0003