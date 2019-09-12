الرياض 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يستقبل الأمراء والعلماء والمواطنينخادم الحرمين يأمر بترقية 68 عضوًا من النيابة العامةولي العهد يوجه بترميم قصر الأميرة نورة بنت عبدالرحمنأمير الرياض يقف على الاستعدادات لليـوم الوطنـي وموسـم الريـــاضأمير الجوف يدشّن مبادرة «الجوف واحة خضراء» ويشــهــد توقــيــع اتــفــاقيــات تـطوعــيةأمير جازان بالنيابة يتفقد مركز رعاية الأطفال ذوي الإعاقةفيصل بن سلمان يؤكد على أهمية تهيئة الفــرص الاستثـمارية للشــباب والفتــياتوزير الإعلام: مسابقة حفظ القرآن من العلامات البارزة على جبين المسابقات الدوليةد.الربيعة: إعادة هيكلة القطاع الصحي لتهيئة البيئة الاستثماريةإسقاط طائرة «مسيّرة» حوثيةالرئيس الفلسطيني يثمن دعوة المملكة لاجتماع عاجل لوزراء خارجية "التعاون الإسلامي"تدشين «مركز العمليات العدلي» لدعم منظومة العمل وتحقيق الجودة والشفافيةرئيس الوزراء السري لانكي ينوه بنجاحات المملكة في مواجهة الإرهابالسديس يناقش استعدادات موسم العمرة وتهيئة الأجواء الآمنة للمعتمرين والزوارالمملكة تقدم مساعدات مالية لذوي الشهداء والمصابين الإندونيسيين في حادثة سقوط الرافعةوزير التعليم: السماح لأبناء القبائل النازحة بمواصلة تعليمهم لحين الانتهاء من معالجة أوضاعهموزارة الإعلام.. قصة عمل دؤوب في التحول الإلكترونيفورونكوف: المملكة داعم رئيس للجهود الدولية في مكافحة الإرهابغضـب عربـي وإسـلامـي من "وعـد نتـانيـاهـو"غموض يكتنف مستقبل العقوبات الأميركية على إيراناتفاق سوداني على معالجة قضايا الحرب// يتبع //06:02ت م0003