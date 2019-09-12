الباحة 13 محرم 1441 هـ الموافق 12 سبتمبر 2019 م واسزودت "وزارة الصحة" المستشفيات المرجعية بمنطقة الباحة، بـ 4 أجهزة متقدمة لعمل الغسيل الدموي المستمر بالعنايات المركزة، وذلك بواقع جهازين بمستشفى الملك فهد بالباحة، وجهازين بمستشفى الأمير مشاري ببلجرشي.يأتي ذلك تواصلاً للجهود المبذولة لخدمة مرضى الاعتلال الكلوي بمستشفيات منطقة الباحة، ومواكبة أحدث التقنيات لعملية الغسيل الكلوي.// انتهى //09:06ت م0015